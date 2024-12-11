İsrail terörden temizlenen Suriye’de işgali ilerletti! Netanyahu’dan açık tehdit: Sonunuz aynı olacak!

Suriye'de muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Muhalif gruplar, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı. Muhalifler, valilik binasından görüntüler paylaşırken, bölge halkı ve muhalif askerler kutlama yaptı.Son olarak Deyrizor'u terörden temizleyen Suriye Milli Ordusu Fırat nehrinin doğuruşunda çatışmaya devam ediyor. SMO güçleri Süleyman Şah Türbesi'ne yaklaştı.Esad rejiminin tamamen devrilmesinin ardından özgürleşen ülkede bir yandan kutlamalar sürerken İsrail Suriye topraklarındaki ilerleyişine devam etti.İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırdığı Suriye'de, dün Golan Tepeleri'nin de ilerisine girerek Lübnan-Suriye hattındaki toprakları işgal ederken Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti.Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitesinin "yüzde 70'ten fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edilmişti.48 SAATTE ARALIKSIZ SALDIRILARİsrail ordusu ise, son 48 saatte Suriye'deki stratejik askeri hedeflere yaklaşık 480 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Ordu 15 geminin demirli olduğu El Bayda ve Lazkiye kentindeki limanların vurulduğunu doğruladıNETANYAHU'DAN YENİ TEHDİTÖte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda muhalif güçleri hedef aldı. Paylaştığı videoda Şam'ı ele geçiren Suriyeli muhalifleri "Esad'ın izinden gidip İran'ın ülkeye yerleşmesine izin vermeyin" sözleriyle hedef alan Netanyahu, "Eğer rejim İran'ın Suriye'de kendisine yer bulmasına ya da İran silahlarının Hizbullah'a iletilmesine izin verirse ya da bize saldırırsa, güçlü bir yanıt veririz ve bedeli ağır olur" dedi.Netanyahu, "Önceki rejimin başına gelenler bu seferkinin de başına gelir" diyerek muhalif güçleri tehdit etti.ABD'Lİ GENERAL PKK/YPG İLE GÖRÜŞTÜABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile görüştü. CENTCOM'un sosyal medya platformu X hesabından Kurilla'nın görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamaya göre, Kurilla, Suriye'deki çeşitli üslerde ABD'li komutan ve askerlerin yanı sıra terör örgütü PKK/YPG ile görüşme yaptı. Kurilla, kuvvet koruma tedbirleri, hızla gelişen durum ve terör örgütü "DEAŞ'ın mevcut durumdan faydalanmasını önlemeye yönelik çabalar" hakkında bilgi aldı."KİMYASAL SİLAHLARIN İMHA EDİLMESİNDEN İKTİDAR SORUMLUDUR"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Suriye içinde iktidarı ele geçirenler, her şeyden önce kontrol ettikleri bölgelerde buldukları kimyasal silahları güvence altına almak ve imha etmekle yükümlüdür." dedi.Suriye'deki muhaliflerin Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) liderliğinde ele geçirdiği topraklarda kimyasal silah stoklarının olmasının "kuvvetle muhtemel" olduğuna işaret eden Miller, "Elbette henüz bunların tam envanterine sahip olmayabilirler. Şam'ı sadece birkaç gündür kontrol ediyorlar." dedi.