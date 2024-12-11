İsrail medyası yazdı: Erdoğan'ın bir sonraki hamlesi ne olacak?

Suriye'de tarihi günler...Şam'da yaşanan geçiş dönemini fırsat olarak gören İsrail, Suriye'yi işgale başladı.İsrail ordusu, iki gün içinde Suriye topraklarında 300'e yakın hedefi vurdu.Son bilgiler, İsrail tanklarının Şam'a 25 kilometre kadar yaklaştığını gösteriyor.ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E SERT TEPKİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.'HER TÜRLÜ ADIMI ATMAYA HAZIRIZ''İsrail'in gittiği yol, yol değildir. Bu durum Gazze için olduğu kadar Suriye için de geçerlidir. Daha fazla kan dökerek güvenlik sağlanamaz' diyen Erdoğan, Türkiye'nin, barış ve güvenliğe katkı sağlamak için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye tüm vücudunu taşın altına koymaya hazırdır' diye ekledi.İSRAİL GAZETELERİ MANŞETLERİNE TAŞIDICumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Türkiye'nin yanı sıra İsrail'de de gazetelerin manşetlerinde yer aldı.İsrail'de yayın yapan The Jerusalem Post gazetesi, 'Erdoğan'ın İsrail'e bundan sonraki hamlesi ne olacak' sorusunu sordu.'ERDOĞAN İSRAİL'İ İŞGAL ETMEYE HAZIR MI?'Gazete, 'Esad rejiminin devrilmesinin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'i işgal etme tehdidini yerine getirmeye hazır mı?' ifadelerini kullandı.Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlatılan saldırının ardından Türkiye'nin İsrail'e karşı sert bir tutum aldığını belirtirken, 'Temmuz ayında Erdoğan, 'Dağlık Karabağ ve Libya'ya girdiğimiz gibi, İsrail'e de aynısını yapacağız' tehdidinde bulunarak durumu daha da tırmandırdı' dedi.'SÖYLEMLER MAKUL BİR SENARYOYA DÖNÜŞTÜ'İsrail'in başta bu durumu dillendirmediği belirtilen haberde, Ankara'nın Suriye'de Esad rejimini 12 günde devirmesiyle bu sözlerin makul bir senaryoya dönüştüğü aktarıldı.TÜRKİYE'NİN İKİ ÖNEMLİ KAZANIMIHaberde, Suriye'deki gelişmelerden Türkiye'nin büyük bir fayda elde edeceğini belirtilirken, özellikle terör örgütü YPG/PKK'nın gücünün zayıflatılacağı ve milyonlarca gööçmenin Türkiye'den Suriye'ye döneceği ifade edildi.'PKK, TÜRKİYE'YE TEKRAR SALDIRMALI''Bu dönemde PKK'nın Türkiye'ye yeniden saldırması gerekiyor' denilen haberde yapılacak saldırılarla Ankara'nın dış politikadan iç politikaya yöneleceği gibi dikkat çeken sözler kullanıldı.'SURİYE ANKARA'NIN HİMAYESİNDE KALEYE DÖNÜŞEBİLİR'Suriye'deki son gelişmelerin Erdoğan'ın Orta Doğu'daki neo-Osmanlıcılık vizyonuyla örtüştüğü belirtilen haberde, 'Suriye, Ankara'nın himayesinde Sünni İslamcı bir kaleye dönüşebilir.' denildi.ABD VE NATO'YA ÇAĞRI YAPTILARABD ve NATO'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı durudurun çağrısı yapan gazete, 'Erdoğan'ın kartlarını dikkatli oynaması ve özellikle İsrail'le ilgili olarak Suriye ihtilafını daha da tırmandırmaktan kaçınması yerinde olacaktır.' ifadelerini kullandı.