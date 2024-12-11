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Isparta'da PKK/KCK üyesi yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Isparta'da, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu bir şahıs yakalanarak tutuklandı ve Isparta Kapalı E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Ekleme: 11.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:20 / Editör: Edin Uslu
Isparta'da PKK/KCK üyesi yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.
Son olarak Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.E.A. isimli şahıs Isparta ilinde yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yapılan işlemler sonrasında A.E.A., Adli Makamlarca tutuklanarak Isparta Kapalı E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Isparta'da PKK/KCK üyesi yabancı uyruklu şahıs yakalandı