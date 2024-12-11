Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elazığ’da 9 yaşındaki çocuk, kuduz hastalığı nedeni ile hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da kuduz hastalığı nedeni ile fenalaşan 9 yaşındaki çocuk, Elazığ'da hayatını kaybetti.
9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz, Şanlıurfa'da aniden fenalaştı.
KURTARILAMADI
Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Talihsiz çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.