  • USD: 34,95 - 35,02
  • EURO: 36,70 - 36,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Elazığ’da 9 yaşındaki çocuk, kuduz hastalığı nedeni ile hayatını kaybetti.

Ekleme: 11.12.2024 - 09:46 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:50 / Editör: Fehmi Öztürk
Elazığ'da kuduz vakası! 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kuduz hastalığı nedeni ile fenalaşan 9 yaşındaki çocuk, Elazığ'da hayatını kaybetti.

9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz, Şanlıurfa'da aniden fenalaştı.

KURTARILAMADI
Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.