Denizli'de sahte içki operasyonu yapıldı

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yılbaşı öncesi piyasaya kaçak ve sahte içki sokmak isteyen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.Jandarma ekipleri aldıkları bilgiler doğrultusunda, yılbaşı kutlamalarında satmak amacıyla kaçak alkol üreten 2 şüpheliyi takip etti ve harekete geçti.Operasyon kapsamında 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, yapılan aramalarda 80 litre etil alkol, 9 litre rakı, 9 litre viski, 16 adet alkollü içki kiti ve alkollü içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.