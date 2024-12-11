Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Güne yükselişle başlayan altın rekoru zorluyor. Gram altın 3 bin TL'yi geçti. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 11 Aralık 2024 altın fiyatları...

Küresel piyasalarda Fed​'in bu ay 25 baz puanlık faiz indirimi​ yapacağı beklentileri altın fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 687 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul​ Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 25 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.023,36 TL'den, çeyrek altın ise 5.003,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 11 Aralık 2024 altın alış-satış fiyatları...Alış 3.021,98Satış 3.023,36Alış 4.936,00Satış 5.003,00Alış 9.903,00Satış 10.008,00Alış 19.743,00Satış 19.937,00Alış 2.694,48Satış 2.695,91