ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

Suriye'deki gelişmeler, siyasi arenayı da hareketlendirdi.Suriye'de Esad'ın devrilmesi sonrası diplomasi trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cuma günü önemli bir misafiri ağırlayacak.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye geliyor.GÜNDEM: SURİYEABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Türkiye'ye gelecek.Görüşmede Suriye konusu ele alınacak. Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Türkiye ve ABD'nin tavrı, masadaki gündem maddelerini oluşturuyor.Ankara'da gerçekleşecek olan görüşme sonrası iki bakanın basın açıklaması yapıp yapmayacağı ise henüz netleşmedi.