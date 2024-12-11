4 ilde Siberağ operasyonu: 46 şüpheli yakalandı

Güvenlik güçleri, suçla mücadeledeki kararlılığını sürdürerek önemli bir başarıya imza attı.İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 4 ili kapsayan geniş çaplı “Siberağ-11” operasyonunda, hesaplarında 124 milyon lira işlem hacmi bulunan 46 şüpheli gözaltına alındıYapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:4 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERAĞ-11” operasyonlarında hesaplarında 124 Milyon TL işlem hacmi bulunan 46 şüpheli yakalandı- 30'u Tutuklandı.- 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi.Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi, sahte ilanlar ve yasa dışı bahis reklamlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden suç şebekelerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyorUnutmayalım ! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım.- Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen “SİBERAĞ-11” operasyonlarında şüphelilerin;- Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak,- İnternet ortamında cep telefonu, ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak,- Sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.Operasyonlar sonucu:- Çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle