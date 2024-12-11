1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor: Telefon kullanan herkesten kesilecek

2025 yılına girilmesiyle birlikte birçok alan uygulanmaya başlayacak olan zamlı tarifeler arasına Özel İletişim Vergisi de dahil oldu.Geçtiğimiz yıl 400 TL'ye yükseltilen ÖİV 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yüzde 43,93olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından uygulanmaya başlanması beklenen ÖİV ile birlikte yeni hat alacak olan tüm abonelerden alınacak ücret 575 TL'ye çıkacak.Yeniden değerleme oranına göre güncellenerek 575 TL olarak uygulanacak olan Özel İletişim Vergisi yeni hat sahibi olacak kişilerin faturalarına yansıtılarak 12 ay boyunca 48 TL olarak ödeme alınacak.Bunun yanında, 2021 yılından bu yana tüm mobil hat sahipleri ve internet kullanıcılarından kesilen yüzde 10 oranındaki ÖİV uygulaması da devam edecek. Yüzde 10 olarak alınan oranın ise ÖİV ise yeniden değerleme oranıyla zamlanması da bekleniyor.