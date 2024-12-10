YouTube Music yeni güncellemeyle zaman damgası paylaşımına kavuşuyor

YouTube Music, Android ve iOS uygulamalarına gelen yeni bir güncellemeyle zaman damgası paylaşımını desteklemeye başladı.Bu özellik, kullanıcıların şarkıları veya podcast'leri belirli bir noktadan başlatarak paylaşmalarını sağlıyor.Paylaşım sayfasına eklenen 'x:xx'te başla' seçeneği ile kullanıcılar, paylaşmak istedikleri şarkı veya podcast'in URL'sine saat, dakika ve saniye ekleyebiliyor.Bu sayede, alıcılar paylaşılan içeriği belirtilen zaman damgasından itibaren dinlemeye başlayabiliyor.Zaman damgası paylaşımı, özellikle podcast'ler için oldukça kullanışlı bir özellik. Uzun podcast'leri dinlerken belirli bir konuya veya bölüme gitmek isteyen kullanıcılar, bu özellik sayesinde zaman kazanabilecekler.Zaman damgası paylaşımı, Android ve iOS için YouTube Music uygulamalarının yanı sıra web sürümünde de kullanılabiliyor.YouTube Music, son dönemde birçok yeni özellikle güncellendi. Hızlı Arama ve 2024 Recap gibi özellikler, kullanıcı deneyimini iyileştiriyor ve Spotify gibi rakiplerine karşı avantaj sağlıyor.