Yenidoğan Çetesi davasında çarpıcı gelişme! Başsavcılık itiraz etti: Aralarında Bağcılar Şafak Hastanesi müdürü de var!

Geçtiğimiz aylarda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon, vicdansızlığı gün yüzüne çıkardı. Kendilerine doktor ve hemşire diyen bir grup çetenin, SGK'dan gecelik 8 bin TL kazanmak için yenidoğan bebekleri göz göre göre ölüme terk ettiği ortaya çıktı. 22'si tutuklu 47 sanık, geçtiğimiz ay yapılan ilk duruşmada, kan donduran planlarını tek tek anlattı. 13 gün süren mahkemenin ardından açıklanan ara kararda 10 sanıktan 7'si daha tutuklanırken 3'ü adli kontrolle serbest kaldı. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında para karşılığı bebek aldığını kabul eden Bağcılar Şafak Hastanesi müdürünün de olduğu 3 kişi için düğmeye bastı. İşte detaylar…

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlamak ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olmak iddiasıyla yargılanan sanıkların davasında ara karar açıklandı.7 ailenin davaya katılım talebi kabul edildi. Gelmeyen müştekilerin yazı yazılarak duruşmaya çağrılmasına hükmedildi. 2022-2024 arasında suçlamaya konu hastanelerde kaç bebek doğduğu, kaç bebegin yoğun bakıma alındığı ve kaçının sevk edildiğinin soruşturulmaya dahil edilmesine, hastanelerde yapılan denetim raporlarının mahkeme gönderilmesine, tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi.7 TUTUKSUZ SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARICumhuriyet savcısı Kadir Kocakaya ara mütalaasında tutuksuz yargılanan 25 sanıktan 10'unun tutuklanmasını talep etmişti. Ara kararını açıklayan mahkeme 7 tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verdi.O isimler şöyle: Ali Aksu (Birinci Hastanesinin Sahibi), Ali Dirik (Güney Hastanesi Mesul Müdürü), Şeyhmus Çelik (Doktor), Mehmet Gürül (Doktor), Serenay Şenkalaycı (Hemşire), Murat Mantuş (TRG Hastanesi İdari Müdürü), Ceren Hatice Kırım (Hemşire).3 TUTUKSUZ SANIK HAKKINDA İTİRAZ13 Ocak'a ertelenen Yenidoğan Çetesi davasında flaş bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ara mütalada tutuklanmaları talep edilen 3 sanığın tutuksuz yargılanması kararına itiraz etti. Cumhuriyet savcısı Kadir Kocakaya tarafından yapılan itiraz 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.İŞTE TUTUKSUZ YARGILANMASINA İTİRAZ EDİLEN O 3 İSİM-Bağcılar Şafak Hastanesi müdürü Mustafa Kazan. Kazan, duruşmada para karşılığı bebek satın aldığını itiraf etmişti.-Medilife Hastanesi tıbbi sekreteri Sümeyye Özdemir. Özdemir'in denetim sırasında bir bebeği yoğun bakımdan çıkarıp sakladığı ortaya çıkmıştı.-Kolan Hastanesi hemşiresi Renginar Molla. Molla'nın duruşmada bebeklerin basamakları ile açık şekilde oynadığı ortaya çıkmış ve tapelere yansımıştı.