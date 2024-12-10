Van'da feci kaza! Yaralılar var
Van-Erciş kara yolunda sabah saatlerinde sis ve yolun kaygan olması nedeniyle feci bir kaza meydana geldi. Zincirleme kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Zincirleme kaza bugün sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolunda meydana geldi. Havanın sisli ve yolun kaygan olmasından dolayı yaşanan zincirleme trafik kazasında yaralılar olduğu bildirildi.
Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.