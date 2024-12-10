Van'da feci kaza! Yaralılar var

Van-Erciş kara yolunda sabah saatlerinde sis ve yolun kaygan olması nedeniyle feci bir kaza meydana geldi. Zincirleme kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Zincirleme kaza​ bugün sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolunda meydana geldi. Havanın sisli ve yolun kaygan olmasından dolayı yaşanan zincirleme trafik​ kazasında yaralılar olduğu bildirildi.Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.