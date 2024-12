Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Fahiş fiyatlara karşı 5 milyar liraya yakın ceza uygulaması yapıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu sene 27'incisi düzenlenen ‘Geleneksel Tüketici Ödülleri' Töreni'ne katıldı.Program çerçevesinde tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi amaçlarıyla 5 dalda tüketici ödülü verildi.Program çerçevesinde bir konuşma gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak hedeflerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği Türkiye vizyonu çerçevesinde, tüm vatandaşlara, her türlü hizmetlerden en üst düzeyde ve en makul fiyatlarda ve en iyi kalitede yararlanabilmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.Bakan Bolat, gerek dış ticarette ihracatın artması, mal ve hizmetler ihracatının yükselmesi, gerekse ithalatı makul düzeylerde tutarak, ticaret açığını ve cari işlemler açığını azaltılmasını, ticarette aykırı ya da haksız fiyat uygulamalarına yönelik eylemler gördüğümüzde de denetimler yoluyla ve kanunlarda öngörülen idari ve cezai, uygulamalar yoluyla disiplini sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Bolat, şu şekilde devam etti:“Bu noktada tabii ki üretilen ürünleri tüketen tüketici kitlesi de kendisi için en uygun şartlarda tüketimini gerçekleştirmek istiyor. Bu konuda da Ticaret Bakanlığı olarak çok sayıdaki genel müdürlüklerimiz ve yönetici ve mesai arkadaşlarımız, tüketicilerimizin herhangi bir mağduriyete uğramamasını da temin etmektir. Bunu kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, denetlemeler ve diğer idari uygulamalarla gerçekleştiriyoruz. Özellikle 2020'den bu yana bütün dünyayı saran çalkantılı süreç ve yüksek enflasyonist dönemde, en büyük mağdurluk, en büyük mağduriyeti yaşayan tüketici kitlesinin için uygun şartları sağlamak, hem üretim arttırırken hem de tüketimin kaliteli ve makul fiyatlarla yapılmasını temin etmek noktasında 5 yıla yakın bir süredir çok büyük bir mücadele sergiliyoruz. Bu konuda da bize en büyük dayanışma ve desteği gösteren ve bizimle dayanışma içinde olan tüketicilerimiz, bizim en büyük müttefikimiz kendilerine şükranlarımı arz ediyorum.”Bakan Bolat, bilinçli tüketicilerin sağlıklı bir ekonominin temelini oluşturduğunu ifade ederek, Ticaret Bakanlığı olarak yaptıkları çalışmalarda tüketicilerin ekonomik haklarını korumak için canhıraş bir mücadele verdiklerini vurguladı.İyi bir ekonominin, piyasaya güven duyan, bilinçli tüketiciler sayesinde de şartların istikrar içinde olduğu bir ekonomi olduğunu da dikkati çeken Bolat, tüketicinin korunması meselesi sadece bireysel hak açısından değil, aynı zamanda ekonominin sürdürülebilirliği, istikrarı, gelişmesi ve toplumsal uyumun ve huzurun sağlanması açısından da stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydetti.Tüketici haklarına saygılı, dürüst bir şekilde faaliyetlerini sürdüren firmaların ve üreticilerin rekabetçiliğini korumanın önemli olduğuna değinen Bolat, “Biz bu anlamda tüketici haklarına saygılı, dürüst bir şekilde faaliyetlerini sürdüren üreticilerimize de teşekkürler ediyoruz. Bilinçli tüketici, basiretli üretici anlayışı çerçevesinde, hem tüketicilerimizin hem de üreticilerimizin haklarını, hukuklarını gözetmek bizim görevimizdir. Bu anlamda sürekli olarak saha denetimleri yapıyoruz. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimiz, yönetim işlemlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Satış sonrası hizmetler ve garanti belgesi denetim işlemlerini de kontrol ediyoruz.” diye konuştu.Ticaret Bakanlığımızca gerçekten sürekli olarak sahada olduklarını kaydeden Bolat, geçen sene yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için, menü ve fiyat listelerinin iş yeri önüne konulması ve masalarda da eksiksiz bir şekilde tüketicinin hizmetinde olmasını sağladıklarını hatırlattı.Sene içerisinde Gramaj Yönetmeliği'ni de çıkardıklarını belirten Bolat, çıkarılan düzenlemelerin uygulanması aşamasında denetimler yaptıklarını belirtti.Reklam kurulu tarafından yayınlanan tüm televizyon, radyo, yazılı basın ve internet reklamların titizlikle kontrol edildiği ve denetlendiğini söyleyen Bolat, “Reklam yoluyla tüketicilerimizi aldatan, istismar eden, haksız rekabete yol açan, kamu düzenini bozan reklam ve tanıtımlara karşı da reklam kurulu dosya dosya incelemesini yapıyor ve etkin cezalar uyguluyor haksız durumlarda. Bu açıdan vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği, emniyeti bir şekilde alışverişini temin konusunda, ekonomik çıkarlarını koruma konusunda azami bir gayretin içindeyiz.” diye konuştu.Bolat, temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere otomotiv, emlak, kuyumculuk, çimento, hazır beton, ekmek, un, su gibi, yumurta gibi, kırmızı et, beyaz et gibi temel ihtiyaç maddeleri noktasında yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Göreve geldiğimizden bu yana İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzün son 18 ay denetimlerinde 832 milyon lira idari para cezaları uygulanmış ve tahsil edilmiştir. Bunun yanında bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarının tüketici mevzuatları kapsamında bu 18 aylık denetimlerde 5 milyar liranın üzerinde idari para cezası uygulanmıştır.” bilgisini aktardı.Bakan Bolat, 29 Mayıs tarihinde Türk Ticaret Kanunu ve Başka Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler, düzenlemesiyle haksız fiyat uygulamalarının tanımını yaptıklarını paylaşarak, “Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı cezaları, kanun ilk defa çıktığı 2020 senesiyle mukayese ettiğimizde tam 10 katı arttırmışız. Fahiş fiyatta üst sınırı 1 milyon liraya, stokçulukta üst sınırı 12 milyon liraya ve üç defa bir yıl içinde yapıldığı takdirde kapatma cezasına kadar bu yeni uygulamalar yürürlüğe girdi. Rekabet Kurumu'nun da yine 29 Mayıs'ta kanunlaşan yeni yasal düzenlemede soruşturma süreleri kısaltıldı. 1 ila 1,5 yıla varan soruşturma süreleri artık 4 ile 6 ay arasına indirildi. Tabii cezaları oldukça, başı etkili ve ağır oluyor. Bu noktada da 1,7 milyar lira gıda sektöründe, 1,3 milyar lira dijital pazarlarda, 591 milyon lira sağlık sektöründe, 530 milyon lira çimento ve hazır beton sektöründe, 91 milyon lirada iş gücü piyasalarında olmak üzere Rekabet Kurumu sadece 2024'te, 5 milyar liraya yakın ceza uygulaması yapmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.Türkiye genelinde 211 noktada tüketici hakem heyetleri olduğu bilgisini veren Bolat, “Vatandaşlarımızın yaşadıkları tüketici sorunlarına, uzun sürebilecek mahkemeye gitmeden, tüketici hakem heyetlerine başvurmak suretiyle, çözüm bulunması konusunda da büyük ilerleme sağlanmıştır. 2024 Kasım itibariyle baktığımızda; bu yıl tam 700 bin tüketicimiz, satıcı ve tedarikçilerle yaşadığı sorunlarda, 6 milyar liranın üzerindeki sorunlar, ihtilaflar, uzlaşmayla tatlıya bağlanmıştır mahkemeye gitmeden. Böylece yargının da iş yükü azaltılmış olmaktadır.” dedi.Program Bakan Bolat'ın konuşmasının ardından Geleneksel Tüketici Ödülleri ödül takdimiyle devam etti. Bilimsel Çalışma Ödülü, Yazılı Basın Ödülü ve Radyo Televizyon Programı Ödülü, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü, Bilinçli Tüketici Ödülü, Tüketici Özel Ödülü olmak üzere toplam 5 kategoride ödül verilirken, İhlas Haber Ajansı'na da Tüketici Özel Ödülü dalında ödül verildi.