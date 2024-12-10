Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara​, Ege​ (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz​ (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak​ ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı verilirken vatandaşlara dikkatli olun çağrısı yapıldı.Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması (40-60 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.MARMARAÇok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 17°CÇok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 15°CÇok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey Ege Kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege Kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CÇok bulutluDENİZLİ °C, 20°CÇok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 19°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 14°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKAHRAMANMARAŞ °C, 17°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin (Sinop hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 22°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 0°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 5°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 8°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 16°CParçalı bulutluSİİRT °C, 13°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 18°CParçalı bulutlu