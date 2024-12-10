İstanbul'da bahis operasyonu: 4 gözaltı

Beylikdüzü’nde bahis sitelerine para aktarmak için kullanılan finans evi olarak kullanılan adrese operasyon düzenlendi. Yakalanan 4 şüphelinin hesap hareketlerine yönelik yapılan incelemelerde günlük işlem hacminin 10 milyon TL olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Beylikdüzü'nde lüks bir sitede bulunan bir ikamet adresin, şüpheli şahıslarca bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin bulunduğu ve dış finans evi olarak kullanıldığı tespit edildi.Gerçekleştirilen teknik ve saha analizleri, adrese giriş çıkışların olduğu belirlendi. Şüpheli şahısların kendilerini öğrenci olarak tanıttıkları tespit edildi.Adrese bugün operasyon gerçekleştirildi.Yasa dışı bahis amacıyla kullanılan panel sisteminin açık halde olduğu, anlık para transferlerinin yapıldığı belirlenip 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramada; 17 adet telefon, 4 adet laptop ele geçirildi.Şüphelilerin hesap hareketlerine yönelik yapılan incelemelerde günlük işlem hacminin 10 milyon TL olduğu belirlendi.Ayrıca şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada şahıslardan iki şüphelinin “Dolandırıcılık” suçundan kayıtlarının olduğu öğrenildi.