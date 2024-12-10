Fahrettin Altun: Misafirperverliğimiz tarihe altın harflerle yazılacak

İletişim Başkanlığı Kriz İletişimi Çalıştayı düzenledi.Çalıştaya katılan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, burada bir konuşma yaptı.Konuşmasının önemli bir kısmını Suriye'deki gelişmelere ayıran Altun, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş süreci ve sonrasındaki rolüne dikkat çekti.Suriye'nin son 13 yılda modern tarihin gördüğü en büyük insani krizlerden birine şahitlik ettiğini söyleyen Altun, Türkiye'nin hep bu kanı durdurmak için çaba harcadığını belirtti.Türkiye'nin Suriye krizine çözüm aramaktan hiçbir zaman vazgeçmediğini söyleyen Altun 'Savaştan zulümden kaçan mazlumlara kucak açtık. Misafirperverliğimiz tarihe altın harflerle yazılacak. Suriyeli kardeşlerimizin yaşadıkları mezalime hep insani boyutta baktık. Onlara sırtımızı dönmedik.' dedi.Ayrıntılar gelecek...