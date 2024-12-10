Emekliye onaylandı! O tarihlere dikkat: IBAN'lara ödeme yapılacak...

Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş, Aralık 2024 emekli maaşı ödeme günlerini araştırıyor.Emekliler Ocak 2025 zammı öncesi son kez bu miktarları alacak.O sebepleri emekli maaşları ne zaman yatacak, SSK ve bağ-kur emekli maaşı ödeme günleri değişti mi gibi sorular gündemde yer alıyor.Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilerin beklediği haberi duyurdu. 2025 Aralık ayı emekli maaşı ödeme günleri netleşti.ARALIK 2024 ÖDEMELERİOcak 2025 emekli zammı için geri sayım devam ederken emeklilere yapılacak aralık ayı maaş ödemelerinin takvimi de açıklandı.Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşı ödemelerinin 17 Aralık'ta başlayıp 28 Aralık'ta sona ereceğini duyurdu.