Ehliyette yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaş sınırı değişti

9 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararıyla, bazı ehliyet sınıflarında yaş sınırları düşürüldü. Karara göre:M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 18'den 16'ya indirildi.D sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 26'dan 24'e düşürüldü.Diğer sınıflarda ise yaş sınırları korunmaya devam ediyor. Buna göre:-A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 18,-A sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 20,-C, CE, D1 ve D1E sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 21,-DE sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 24 olarak devam edecek.Yeni düzenleme, özellikle genç sürücüler için bazı kolaylıklar sağlıyor:-M sınıfı ehliyet (16 yaş): Motorlu bisikletler (moped), azami hızı saatte 45 km'yi geçmeyen, motor gücü 50 cc veya daha az olan iki veya üç tekerlekli motorlu araçlar ile elektrikli scooterları kullanma yetkisi veriyor.-A1 sınıfı ehliyet (16 yaş): Motor hacmi 125 cc'yi aşmayan, azami gücü 11 kW'tan fazla olmayan ve güç/ağırlık oranı 0.1 kW/kg'ı geçmeyen motosikletler ile motor gücü 15 kW'tan fazla olmayan üç tekerlekli araçları kapsıyor.-B1 sınıfı ehliyet (16 yaş): Dört tekerlekli motosikletler (quad), motor gücü 15 kW'ı aşmayan ve ağırlığı 400 kg'ı geçmeyen hafif motorlu araçlar için geçerli.Yaş sınırının 24'e indirildiği D sınıfı ehliyet ile sürücüler; otobüsler (16'dan fazla oturma yeri olan motorlu araçlar), ticari yolcu taşımacılığında kullanılan büyük araçlar ve şehir içi/şehirler arası yolcu taşıyan otobüsleri sürebilecek.-Yeni düzenleme, yaşlı sürücülerle ilgili denetimleri de yeniden düzenledi.-80 yaş üzeri sürücüler için sağlık kontrolleri her 2 yılda bir yapılacak.-65 yaşını geçen sürücüler için ise sağlık raporu yenileme süresi 3 yıl olarak sabit kaldı.