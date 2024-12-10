Dronla yakalandılar; 2 yaban keçisini avlayanlar 1 milyon 327 bin lira ceza!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile korunan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan 'Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin listesi'ndeki, yöre halkı tarafından da kutsal kabul edilen yaban keçilerinin avlanmaması için denetleme faaliyeti yapıldı.Sabah erken saatlerde araziye çıkan ekipler, hakim tepelerde kaçak avcılıkla mücadelede en önemli faaliyetlerin başında gelen izleme taktiğiyle dron ve dürbünle avcıları denetledi. Mazgirt ilçesi Kaleköy’de silah sesini duyan ekipler, bölgede yoğunlaşıp dronlarla sarp kayalarda tarama yaptı ve bir süre sonra da avladıkları 2 yaban keçisini taşıyan 3 avcı görüntülendi.Avcılara toplamda 1 milyon 327 bin 144 lira tazminat ve idari para cezası kesildi. Ekiplerin, yaban keçilerinin avlanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtildi.