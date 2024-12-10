Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin başı ezilecek, Suriye Suriyelilerindir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Suriye'deki gelişmelere değinen Erdoğan, "Suriye halkını gerçekleştirdikleri bu muhteşem devrim için bir kez daha tebrik ediyorum." dedi. "Biz herkes için güvenlik, herkes için barış ve refah istiyoruz." diyen Erdoğan, "Ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle hep söylediğimiz gibi Suriyelilerindir." diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Suriye halkı on yıllardır süren bir zulüm düzenini yıkarak özgürlüğüne, hakkına, hukukuna, geleceğine sahip çıktığı asil bir kıyamı elhamdülillah zaferle taçlandırmıştır.Şairin şu güzel mısralarının etek kemiğe büründüğünü Suriye'de gördük: Gergin uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düğüm düğüm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Vurulup ömrünün ilk baharında, kanından çiçekler açar yarında. Cümle şehitlerin omuzlarında, bir sabah gelecek kardan aydınlık.İnancımız ve duamız odur ki son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Baas diktatörlüğü sonrası Suriye kardan aydınlık günlere kavuşmuştur. Zalim Esed'in baskı, zulüm ve katliamlarla yıllardır ayakta tutmaya çalıştığı azınlık rejimi, 8 Aralık'ta Şam'ın kurtuluşuyla artık çökmüştür. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde müreffeh ve mutlu geleceğe giden bir kapı açılmıştır. İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Suriye tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle hep söylediğimiz gibi Suriyelilerindir. Suriye halkının bütünlüğünü yeniden tesis etmeye yaklaştığı bu dönemde akıl sahibi hiçbir gücün terör örgütleriyle iş birliği yapacağını düşünmüyoruz.Bu saatten sonra Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine rıza gösteremeyiz.Biz herkes için barış ve refah istiyoruz.Kardeş Suriye halkını, gerçekleştirdikleri bu muhteşem devrim için tekrardan tebrik ediyorum.Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi, gittikleri yerlerde de hep yanlarında olacağız. Gönüllü, güvenli, onurlu, düzenli geri dönüşler için gereken kolaylığı sağlarken, CHP'nin sebebini bildiğimiz kışkırtmalarına eyvallah etmeyeceğiz. Türkiye'nin tüm insanlığa örnek olan misafirperverliğine kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyiz.Son mahalli seçim sonuçları bizi Türkiye sosyolojisine uygun olmayan bir tabloyla karşı karşıya bırakmıştır. Demek ki bir yerde eksik yaptık, demek ki milletimizin bizden beklediği yakınlığı onlara gösteremedik. Unutmayın siyaset her şeyden önce gönülleri fethetme işidir. Diğer hususlar bunun arkasından gelir.Önümüzde sabit gelirlilerle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz. Bu kesimlerin sıkıntılarına bigane kalmayacağız. Fahiş fiyat artışlarına karşın daha etkin tedbirler alacağız. Vatandaşlarımızı, gözünü para hırsı bürümüş muhterislerin insafına terk etmeyeceğiz.