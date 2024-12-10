Çanakkale Ayvacık açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı

Güvenlik güçlerinin göçmen kaçakçılığına yönelik başlattığı seferberlik hız kesmeden sürüyor.Bu kapsamda sınır bölgelerde ve denizlerde çalışmalarını sürdüren ekipler, birçok düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılılarını yakalıyor.Bu operasyonlara bir yenisi de Çanakkale'de eklendi.Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-905’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 9'u çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.