Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 44 bin 786'ya yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 786'ya, yaralı sayısı 106 bin 188'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamları 431. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 4 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 786'ya, yaralıların sayısının 106 bin 188'e yükseldiği kaydedildi.