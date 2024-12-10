Bakan Şimşek: Sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor
İşgücü istatistikleri ve sanayi üretimi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor.' dedi.
'İŞGÜCÜ PİYASASI DAYANIKLILIĞINI SÜRDÜRÜYOR'
X üzerinden açıklama yapan ve bugün açıklanan verileri değerlendiren Şimşek, şunları söyledi:
'Uyguladığımız programın kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretimi yılın ilk on ayında sınırlı daraldı.
İşgücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Son bir yılda istihdam 1 milyonun üzerinde arttı. İşsizlik oranı mevsimsel düzeltilmiş olarak ekimde yüzde 8,8 gerçekleşti.
'SAĞLAMLAŞAN MAKRO TEMELLERİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK VE KAPSAYICI BÜYÜMEYE ZEMİN OLUŞTURUYOR'
Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurtiçi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz.
Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor.'