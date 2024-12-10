Bakan Fidan: Büyükelçilik için çalışma başlattık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Şam Büyükelçiliği'ni açmak için şartların oluşmasına bakacağız." dedi.Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin de, "İsrail, Suriye'de mevcut yönetimin tüm ekipmanlarını kullanılmaz hale getiriyor." dedi.BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜDiplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.Görüşmede, Suriye ve bölgedeki son durum değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, Suriye'de siyasi geçişin düzenli şekilde gerçekleşmesinin temini, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için BM başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.