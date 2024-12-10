Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! İşte masadaki rakamlar

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, bugün resmi olarak başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak. İşte, 2025 asgari ücret zammı için konuşulan o rakamlar...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.İşçi heyetinde bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer alacak. İlk toplantıda rakamsal bir sonuç beklenmezken, taraflar asgari ücretin geçim endekslerini ele alacaklar.Sendikalar, meslek örgütleri toplantıda görüşlerini dile getirecekler. Komisyon aralık ayı boyunca dört toplantı gerçekleştirecek. 31 Aralık'a kadar belirlenen rakam Resmi Gazete'de yayınlanacak.Komisyondaki müzakerelerde; 'çalışanların satın alma gücünün korunması ve geliştirilmesi, enflasyon oranları, ekonomik büyüme, işgücü piyasasının ihtiyaçları, vatandaşın yaşam standardı ve ekonominin genel istikrarı' başlıkları dikkate alınacak.Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.Hükümet, 2022 kasım ayından bu yana dar gelirleri enflasyona ezdirmemek için maaş artışları ile asgari ücreti reel olarak artırdı.2022 aralık ayından bu yana enflasyon yüzde 2 bin 853 iken, bu dönemde asgari ücret yüzde 9 bin 127 artarak 184.3 liradan 17 bin 2 liraya yükseldi. Asgari ücrette yaklaşık 93 katlık bir artış oldu.Türkiye'de çalışanlardan kaç kişinin hangi seviyede maaş aldığı da SGK'ya bildirilen kayıtlar doğrultusunda netleşti.Buna göre; Çalışanların yüzde 40'ı yani 6.6 milyon kişi asgari ücret üzerinden maaş alıyor. 5.8 milyon kişi ise asgari ücretin 1 ila 2 katı, 2.1 milyon kişi de 2 ila 3 katı üzerinden ücret alıyor. Gelir ve damga vergisi istisnası nedeniyle 4 milyon memur da asgari ücret artışını bekliyor.Asgari ücrete yapılacak zam konusunda kulislerde 22 bin TL ile 24 bin TL arasında rakamlar konuşulurken, yüzde 35 (22 bin 952) senaryosu ağır basıyor.Konuşulan diğer zam oranı ve maaşlar ise 'yüzde 25 zam ile 21.252 TL, yüzde 30 zam ile 22.102 TL, yüzde 35 zam ile 22.952 TL, yüzde 40 zam ile 23.802 TL, yüzde 41.5 zam ile 24.000 TL ve yüzde 45 zam ile 24.650 TL' şeklinde.2024 yılında uygulanan mevcut asgari ücret, net olarak 17 bin 2 lira seviyesinde. Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 23 bin 502 TLAsgari ücret maratonu bugün başlarken, fiyatları şimdiden şişirerek fırsatçılık yapanlara iki bakandan uyarı geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Perakendeciler Sektör Toplantısı'na katıldı.Bazı piyasa bozucu uygulamalara rastladıkları- nı belirten Bolat, 'Asgari ücretin adı çıkar çıkmaz önden yüklenme, fiyatların önden hemen şişirilmesi gibi bazı uygulamalar görüyoruz. 'Asgari ücret şu kadar olabilir, ben şimdiden fiyata bunu bindireyim' şeklindeki yaklaşımlara izin vermeyeceğiz' dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, 'Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kâr hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz' dedi.