Ankara'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında, sınav sorularını dağıttığı belirlenen 21 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan yapılan ikinci operasyonda da 2010 KPSS'de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 21 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
KPSS SORUŞTURMASINDA 3 GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; 2010 KPSS'de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı tespiti olan ve örgüt nezdinde Konya il muhasebe sorumlusu olduğuna dair beyanlar bulunan 1 şüpheli, yine haklarında KPSS çalışma evlerinde kaldıklarına dair beyan bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüphelinin, Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
KPSS SORUŞTURMASINDA 3 GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; 2010 KPSS'de yaşanan usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı tespiti olan ve örgüt nezdinde Konya il muhasebe sorumlusu olduğuna dair beyanlar bulunan 1 şüpheli, yine haklarında KPSS çalışma evlerinde kaldıklarına dair beyan bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüphelinin, Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.