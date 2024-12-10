Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde yükselişini sürdürüyor. Gram altın yeniden 3000 TL'ye yaklaşıyor.
Altın fiyatları ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde yükselişini sürdürüyor. Gram altın yeniden 3000 TL'ye yaklaşıyor.
Gram altın 2900 TL'li seviyelere geri döndükten sonra yönünü yukarı çevirdi.
ABD'de enflasyon yarın TSİ 16:30'da açıklanacak.
Gram altın 2,990 TL
Çeyrek altın 4,910 TL
Yarım altın 9,850 TL
Cumhuriyet altını 20,335 TL
ONS altın 2,671 dolar
Gram altın 2900 TL'li seviyelere geri döndükten sonra yönünü yukarı çevirdi.
ABD'de enflasyon yarın TSİ 16:30'da açıklanacak.
Gram altın 2,990 TL
Çeyrek altın 4,910 TL
Yarım altın 9,850 TL
Cumhuriyet altını 20,335 TL
ONS altın 2,671 dolar