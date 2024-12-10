ABD basınında Başkan Erdoğan’a övgü yağdı: “Türkiye’nin başarısına yenisi eklendi”

Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın, Beşşar Esad'ın devrilmesiyle birlikte güney komşusu üzerindeki nüfuzunun önemli ölçüde arttığını ve bu durumun, Başkan Erdoğan'ın içeride ve uluslararası alanda siyasi konumunu güçlendirdiğini aktardı.KÜRESEL POLİTİKADA USTA STRATEJİLERBloomberg haberinde, 'Son yıllarda giderek daha bağımsız bir dış politika izleyen NATO üyesi ve uzun süreli bir ABD müttefiki olan Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin, etkisini genişletmek için değişen küresel düzeni yakalamada usta olduğunu kanıtladı' sözlerine yer verdi.Konuyla ilgili örnekler veren Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın Libya'daki gidişatı değiştirmeye yardımcı olduğundan, Karadeniz tahıl ihracatına izin veren bir koridor tasarlamasından, Rusya ve Ukrayna arasında barışı sağlamak için çaba göstermesinden, İsrail'e karşı dik duran ve Filistin davasını savunan nadir bir ses olduğundan bahsetti. Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın başarılarına şimdi de Suriye'nin eklenebileceğini bildirdi.GÖZ ARDI EDİLMESİ ZOR BİR GÜÇ SİMSARIBloomberg'e göre, Başkan Erdoğan, ABD'de seçilmiş Başkan Donald Trump'ın gelecek ay göreve başlamaya hazırlandığı şu dönemde, göz ardı edilmesi zor bir güç simsarı haline geldi.'TÜRKİYE EN ETKİLİ YABANCI AKTÖR'Haberde, Danışmanlık şirketi Teneo'nun eş başkanı Wolfango Piccoli'nin de açıklamalarına yer verildi. Esad rejiminin çöküşüyle birlikte Piccoli, 'Türkiye, Suriye'deki en etkili yabancı aktör olarak ortaya çıktı' ifadelerini kullandı.ABD'YE RAĞMEN PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELEBloomberg, Başkan Erdoğan'ın ABD'ye rağmen Suriye'den terör örgütü PKK/YPG'yi temizlemek için verdiği mücadeleye de değindi. Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütüne saldıran Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın batısını temizlemesinin Başkan Erdoğan'ın politikalarıyla uyumlu olduğu bildirildi. Ancak bu durumun ABD'nin muhalefetiyle karşılaşma riskini de beraberinde getirdiği aktarıldı.'BAŞKAN ERDOĞAN VİZYONUNU TAMAMLAMAYA YAKLAŞTI'Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın başarısıyla birlikte, Suriye'de teröristlerden arındırılmış bölgeler yaratma vizyonuna yaklaştığından bahsetti. Ayrıca Suriye'nin yeniden inşasının Türk ekonomisine ve müteahhitlerine büyük getiri sağlayacağından da söz edildi.KAHRAMAN OLARAK GÖRÜLÜYORBloomberg'in haberinde ayrıca, 'Erdoğan, Esad'ı devirmeyi başaran binlerce Suriyeli muhalif tarafından bir kahraman olarak görülüyor. Ayrıca, 2011'de Suriye iç savaşı başladığında Türkiye'de güvenli bir liman bulan milyonlarca mültecinin çoğu tarafından da öyle görülüyor.' ifadeleri yer aldı.