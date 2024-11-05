Numan Kurtulmuş, Brezilya'ya gidecek

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Endonezya Temsilciler Meclisi'nin ev sahipliğindeki 10'uncu P20 Zirvesi, Brezilya'nın başkenti Brazilya'da 6-8 Kasım'da 'Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen' temasıyla düzenlenecek.Ulusal Kongre Sarayı'nda düzenlenecek zirvede, 'Parlamentoların Açlık, Yoksulluk ve Eşitsizlikle Mücadeleye Katkısı', 'Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Konusunda Parlamentolara Düşen Görev' ve '21'inci Yüzyılın Sorunlarıyla Uyumlu Küresel Yönetişimin Oluşturulması Konusunda Parlamentolara Düşen Görev' başlıklı oturumlar düzenlenecek. Söz konusu oturumlarda konuşması beklenen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, zirve kapsamında katılımcı bazı ülkelerin meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.