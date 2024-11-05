Dünya Din Liderleri Zirvesi Bakü'de başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün Din Liderleri Zirvesi gerçekleşiyor. 300'den fazla isim Bakü'ye geldi.

Azerbaycan'da yapılacak BM İklim Zirvesi marjında düzenlenen Dini Liderler Zirvesi Bakü'de başladı.



Zirve, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 300 hükümet temsilcisi, üst düzey BM yetkilileri, uluslararası örgüt liderleri, önde gelen küresel dini liderler, akademisyenler ve çevre uzmanlarını bir araya getiriyor. Zirveye 18 din ve 30 mezhepten temsilcilerin katılıyor.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da toplantıya katılan isimler arasında. Açılış konuşmasında Filistin mesajları veren Erbaş, "Gözü dönmüş zalimler Gazze'yi, Filistin'i kan ve gözyaşına çeviriyor" ifadelerini kullandı.



Zirveyi Haber Global Muhabiri Murat Karataş takip ediyor.