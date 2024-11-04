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Yola çıkacaklar dikkat! Fırtına geliyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Ege Denizi'nde fırtına beklendiği ifade edildi.

Ekleme: 4.11.2024 - 15:42 Güncelleme: 4.11.2024 - 15:45 / Editör: Fehmi Öztürk
Yola çıkacaklar dikkat! Fırtına geliyorMeteoroloji verilerine göre Ege Denizi'nin güneyinde fırtına bekleniyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

'Ege Denizi'nin güneyinde rüzgarın, bugün (03.11.2024 Pazar) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, yarın (04.11.2024 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar meydana gelebilmesi bekleniyor.”