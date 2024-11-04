Yine metro arızası! İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza nedeniyle yoğunluk yaşandı. Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde metroda yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar, metro araçlarının gecikmesine tepki gösterdi.
Göreve geldiği günden bu yana İstanbul halkına ulaşım çilesi yaşatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine yolcuları isyan ettirdi.
Bu sabah işe ve okula gitmek için yola koyulan vatandaşlar, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan arıza karşısında şoke oldu.
HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜ METRODA YOĞUNLUK
Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde metroda yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar, metro araçlarının gecikmesine tepki gösterdi.
Yaşanan arızanın ardından Metronun Altunizade istasyonunda, “Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır, anlayışınız için teşekkür ederiz." anonsu yapıldı.
METROLARIN GELİŞ SÜRSİ 20 DAKİKA
Metronun Altunizade istasyonundaki bilgilendirme ekranlarında da metroların geliş süresi 20 dakika olarak gösterildi.
Öte yandan, Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk dikkati çekti.