Yine metro arızası! İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor

Göreve geldiği günden bu yana İstanbul halkına ulaşım çilesi yaşatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine yolcuları isyan ettirdi.Bu sabah işe ve okula gitmek için yola koyulan vatandaşlar, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan arıza karşısında şoke oldu.Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde metroda yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar, metro araçlarının gecikmesine tepki gösterdi.Yaşanan arızanın ardından Metronun Altunizade istasyonunda, “Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır, anlayışınız için teşekkür ederiz." anonsu yapıldı.Metronun Altunizade istasyonundaki bilgilendirme ekranlarında da metroların geliş süresi 20 dakika olarak gösterildi.Öte yandan, Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk dikkati çekti.