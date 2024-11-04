Vatandaş şikayet etti bakanlık düğmeye bastı: Site yönetimlerinde yeni dönem!

Kiralardan daha fazla artmaya başlayan site aidatleri için düğmeye basıldı. Vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan bir haline gelmesiyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tuşa bastı. Buna göre, yönetimi üstlenen firmaların artık yetki belgesi alması gerekecek, kat maliklerine harcamalarla ilgili şeffaf bilgi akışı sağlanacak.Konut sitelerinde yaşanan aidat sorunu bir dönemdir gündemdeydi. Vatandaşların konutlarında bu durumdan dolayı huzurlu olmaması bakanlığın merceğine takıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepler nedeniyle, “634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda” yer alan mevzuatta güncelleme çalışmalarına başlamıştı.Ankara'da geçtiğimiz hafta gerçekleşen Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Çalıştayı'nda da kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, sektör temsilcisi STK'lar bir araya gelerek, vatandaşların ve hizmet sunucusu şirketlerin sorunları ile çözüm önerilerini masaya yatırıldı.Mevzuat taslağına yapılan son dokunuşlara göre, yapıların yönetimini üstlenecek firmalar, kayıt altına alınacak ve yetki belgesi alarak faaliyete geçebilecek. Ayrıca tesisler büyüklüklerine ve hizmet alanlarına göre sınıflara ayrılacak. Yönetici ve hizmet veren personel belirli eğitim ve şartlara uygun kriterleri taşımaları halinde çalışmaya hak kazanacak.Bakanlığın belirleyeceği standartlara uygun olarak kat maliklerine karşı mali ve idari şeffaf bilgi akışını hazırlamak zorunda olacak. Ayrıca, apartman ve siteler Bakanlık tarafından denetime tabii tutulacak. Şirketin kurallara uymadığı noktada ise kademeli bir şekilde yaptırımlara maruz kalacak.Kurum ve kuruluşlardan alınacak görüşlerin ardından taslak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunulacak ve yönetmelik son şeklini alacak.