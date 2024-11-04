Samsun'da 50 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 3 şüpheliden 2'si adliyede

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında harekete geçti.Bu kapsamda, ekipler, emlakçıların alım-satım ilanlarının bulunduğu platformdaki üyeliklerini ele geçirip, sahte kiralık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan D.A., C.K. ve E.Ş. isimli kadınların yakalanması için Samsun'un İlkadım ilçesinde çalışma gerçekleştirdi.Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de yaşayan 20 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 3 şüphelinin, Samsun'un İlkadım ilçesindeki evlerine operasyon düzenlendi.Aramalarda 6 cep telefonu, 1 tablet, 1 hafıza kartı ve 11 SIM kart ele geçirildi.Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alınırken, E.Ş., bugün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Arıca, diğer 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.