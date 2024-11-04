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Samsun'da 50 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 3 şüpheliden 2'si adliyede

Emlakçıların alım-satım ilanlarının bulunduğu platformdaki üyeliklerini ele geçirip, sahte kiralık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan dolandırıcıların yakalanması için harekete geçen ekipler, 3 şüphelinin, Samsun'un İlkadım ilçesindeki evlerine operasyon düzenledi.

Ekleme: 4.11.2024 - 15:08 Güncelleme: 4.11.2024 - 15:10 / Editör: Edin Uslu
Samsun'da 50 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 3 şüpheliden 2'si adliyedeSamsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında harekete geçti.

Bu kapsamda, ekipler, emlakçıların alım-satım ilanlarının bulunduğu platformdaki üyeliklerini ele geçirip, sahte kiralık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan D.A., C.K. ve E.Ş. isimli kadınların yakalanması için Samsun'un İlkadım ilçesinde çalışma gerçekleştirdi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ İSE SERBEST BIRAKILDI
Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de yaşayan 20 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 3 şüphelinin, Samsun'un İlkadım ilçesindeki evlerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda 6 cep telefonu, 1 tablet, 1 hafıza kartı ve 11 SIM kart ele geçirildi.


Samsun'da 50 kişiyi 1 milyon lira dolandıran 3 şüpheliden 2'si adliyede

Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alınırken, E.Ş., bugün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Arıca, diğer 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.