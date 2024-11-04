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Pençe-Kilit'te silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ekleme: 4.11.2024 - 14:34 Güncelleme: 4.11.2024 - 14:35 / Editör: Edin Uslu
Pençe-Kilit'te silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyoruz. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.' ifadeleri kullanıldı.

Pençe-Kilit'te silah ve mühimmat ele geçirildi