Batman merkezli 7 ilde bahis ve sanal kumar operasyonu

Batman'da ekipler, internet üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynattıkları belirlenen şahıslara yönelik çalışma başlattı.Ekipler, kumar oynatan şahısların elde ettikleri kara paraların aklanması amacıyla bazı şüphelilere ait banka hesaplarının belirli bir ücret karşılığında kiralandığı ve haksız kazançların bu hesaplar üzerinden yönettiklerini belirledi.Yürütülen çalışmalarda 21'i Batman'da olmak üzere toplam 30 şüphelinin hesaplarında 43 bin 149 işlemde toplamda 31 milyon 736 bin 221 TL para giriş-çıkışı olduğu, aynı şekilde hesaplara gelen paraların yine birçok işlemde farklı bankalara aktarıldığı tespit edildi.Haklarında yakalama kararı çıkartılan 30 kişinin yakalanması için Batman merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Gözaltına alınan arlarında kadınların da olduğu 30 kişiden 10'u savcılık tarafından, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.