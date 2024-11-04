Anamur’da Kılıç Mahallesi'nin en eski toprak damlı evi kül oldu

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ekipleri, rüzgarında etkisi ile şiddetlenen yangın nedeni ile zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangının söndürülmesinin ardından sürdürülen soğutma çalışmaları sırasında evin içinde fark edilen tüpün patlamaması büyük bir tehlikeyi önlerken, av tüfeği fişeklerinin peş peşe patladı. Yaşanan bu iki olay, ekipler ve mahalle sakinleri arasında paniğe yol açtı. Ancak, itfaiye ekiplerinin ve Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'nün yoğun çabaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin çevredeki evlere ve ormanlık alana sıçramaması için büyük çaba gösteren ekipler, başarılı bir şekilde yangını çevreye yayılmadan söndürdü. Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, yangına müdahalede, 3 adet arazöz, 1 su tankeri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracının görev aldığını belirtti. Ekiplerin hızlı ve organize çalışması, yangının mahalle ve ormanlık alan üzerinde oluşturabileceği tehlikeleri önledi.Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma sürerken mahalle halkı eski toprak damlı evin tarihi evin yanmasından dolayı duydukları üzüntüyü, 'Bu ev mahallemizin tarihi gibiydi. Yanmasına çok üzüldük.' Diyerek dile getirdiler.