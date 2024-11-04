Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere altın fiyatları son günlerde gelen rekor seviyelerin ardından büyük merak konusu! Peki bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 4 Kasım 2024 güncel altın fiyatları...

Altın​ fiyatları​ son haftalarda rekor üstüne rekor kırarak yatırımcılarının yüzünü güldürürken, söz konusu yükselişin ne kadar süreceği merak konusu oldu. Hal böyleyken Goldman Sachs​ tarafından yapılan altın fiyatlarının 2025​ sonuna kadar ons başına 3 bin dolara çıkacağı tahmini piyasalardaki heyecanı daha da artırdı.Jeopolitik ve enflasyon​ endişeleri nedeniyle altına yönelik spekülatif pozisyonların yüksek seviyelere çıktığı tespiti de altına olan ilgiyi artırıyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını​ kaç lira oldu?İşte 4 kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.025,75Satış 3.026,37Alış 5.077,00Satış 5.123,00Alış 10.122,00Satış 10.240,00Alış 20.244,00Satış 20.408,00Alış 2.741,77Satış 2.742,08