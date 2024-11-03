Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı
MSB, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
Güvenlik güçlerimiz sınır güvenliğini gece gündüz korumaya devam ediyor.
Kaçak yollardan yurt dışına çıkmak isteyenlere fırsat verilmiyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'NİN AÇIKLAMASI
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.