Samsun'da evde çıkan yangında korkunç şekilde hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.Esençay Mahallesi Arap Uşağı Sokak'taki tek katlı evde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.Ekipler, içeride yaptığı kontrolde evde yaşayan Hüseyin Bircan'ın yanmış cansız bedeniyle karşılaştı.Hüseyin Bircan'ın cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.