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Beyaz Gazete
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Samsun'da evde çıkan yangında korkunç şekilde hayatını kaybetti

Samsun'da yatağa bağımlı olarak yaşayan yaşlı adam evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Ekleme: 3.11.2024 - 13:45 Güncelleme: 3.11.2024 - 13:51 / Editör: Edin Uslu
Samsun'da evde çıkan yangında korkunç şekilde hayatını kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
Esençay Mahallesi Arap Uşağı Sokak'taki tek katlı evde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

YANARAK CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Ekipler, içeride yaptığı kontrolde evde yaşayan Hüseyin Bircan'ın yanmış cansız bedeniyle karşılaştı.

Samsun'da evde çıkan yangında korkunç şekilde hayatını kaybetti

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR
Hüseyin Bircan'ın cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.