Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına darbe: 176 kişi gözaltına alındı
1-31 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 176 kişiden 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Osmaniye’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza attı.
Ekiplerce, 1-31 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.
ADRESLERDE ARAMA YAPILDI
Yapılan operasyonlar kapsamında 176 kişi gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 37 kilo 524 gram skunk, 23 kilo 684 gram Hint keneviri tohumu, 5 kilo 526 gram metamfetamin, 3 kilo 237 gram bonzai, bin 46 sentetik hap, 941,13 gram esrar, 90,47 gram toz esrar, 78,6 gram eroin, 40,92 gram fubinica, 36 kök Hint keneviri, 5 hassas terazi, 2 tabanca ve 50 bin 795 lira para ele geçirildi.
ŞÜPHELİLERDEN 32'Sİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.