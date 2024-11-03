Muğla'da 23 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı
Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botu tarafından, içerisinde 16’sı çocuk 49 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisinin bulunduğu lastik bot durduruldu.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yaşanan olayda, hareket halindeki lastik bot tespit edildi.
Bölgede görevli Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot ekiplerce durdurularak arama yapıldı.
23 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen (beraberinde 16 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.