Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı'yla bir araya geldi

Bakan Fidan, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ile görüştü.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile bir araya geldi.Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında AfB Komisyonu Başkanı Muhammed ile görüştüğü bildirildi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile bir araya geldi.Bakan Fidan, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ile görüştü.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ile bir araya geldi.Bakan Fidan, Cibuti’de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ile görüştü.