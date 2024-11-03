Denizli'de zehir tacirlerine uyuşturucu baskını: 1 kişi tutuklandı

Denizli’de narkotik timlerinin operasyon düzenlediği iki şahsın ev ve üst aramasında 9 bin 781 adet uyuşturucu hap ve 2 kilogram 968 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. 1 zehir taciri tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan iki zehir tacirini takibe aldı.Yapılan takibin ardından narkotik timleri iki zehir tacirine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 9 bin 781 adet ecstasy hap ve 2 kilogram 968 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.Zehir tacirleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.