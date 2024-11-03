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Aydın'da tarlaya gizlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde tarlaya gizlenen 14 düzensiz göçmen jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Ekleme: 3.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 3.11.2024 - 12:53 / Editör: Edin Uslu
Aydın'da tarlaya gizlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'da Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçuna yönelik devriye çalışması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesi Ova mevkiinde ekipler, arazide bir hareketlilik olduğunu fark etti.

TARLAYA GİZLENMİŞLERDİ: YAKALANDILAR
Yapılan incelemede tarlaya gizlendiği tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Aydın'da tarlaya gizlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı

Konu ile ilgili adli süreç devam ediyor.