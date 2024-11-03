Aydın'da tarlaya gizlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçuna yönelik devriye çalışması gerçekleştirildi.Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesi Ova mevkiinde ekipler, arazide bir hareketlilik olduğunu fark etti.Yapılan incelemede tarlaya gizlendiği tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı.Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.Konu ile ilgili adli süreç devam ediyor.