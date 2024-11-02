Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında 8 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütü Suçlar Sorutşurma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, PKK Gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem şeklinde korsan gösteri sokak eylemleri arayışında oldun ve örgütün Siyasal Alan yapılanması KCK/TDÖ (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik 30 Ekim'de operasyon düzenlenmişti.Gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şahıslar burada savcılığa ifade verdi. Ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 8'i hakkında tutuklama 16'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.