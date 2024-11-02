Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın 36 kez rekor yeniledi. Yatırımcılar, yükselen altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 2 Kasım ons, çeyrek, gram ne kadar oldu?

Altın yatırımcıları, yükselen altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Altın fiyatlarını doğrudan etkileyen ABD başkanlık seçimleri ve Orta Doğu'da yaşanan gerilim, yakından takip ediliyor. 2 Kasım 2024 sabahına gram altın serbest piyasada 3 bin 18 TL'den, çeyrek altın ise 5 bin 118 TL'den başladı.Alış 3.017,79Satış 3.018,45Alış 5.060,00Satış 5.118,00Alış 10.089,00Satış 10.229,00Alış 20.179,00Satış 20.387,00Alış 2.736,14Satış 2.736,75