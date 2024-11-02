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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın 36 kez rekor yeniledi. Yatırımcılar, yükselen altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 2 Kasım ons, çeyrek, gram ne kadar oldu?

Ekleme: 2.11.2024 - 09:48 Güncelleme: 2.11.2024 - 09:50 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın yatırımcıları, yükselen altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Altın fiyatlarını doğrudan etkileyen ABD başkanlık seçimleri ve Orta Doğu'da yaşanan gerilim, yakından takip ediliyor. 2 Kasım 2024 sabahına gram altın serbest piyasada 3 bin 18 TL'den, çeyrek altın ise 5 bin 118 TL'den başladı.

2 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.017,79

Satış 3.018,45

2 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.060,00

Satış 5.118,00

2 KASIM 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 10.089,00

Satış 10.229,00

2 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 20.179,00

Satış 20.387,00

2 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.736,14

Satış 2.736,75