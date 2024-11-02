Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın 36 kez rekor yeniledi. Yatırımcılar, yükselen altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 2 Kasım ons, çeyrek, gram ne kadar oldu?
Altın yatırımcıları, yükselen altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Altın fiyatlarını doğrudan etkileyen ABD başkanlık seçimleri ve Orta Doğu'da yaşanan gerilim, yakından takip ediliyor. 2 Kasım 2024 sabahına gram altın serbest piyasada 3 bin 18 TL'den, çeyrek altın ise 5 bin 118 TL'den başladı.
2 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.017,79
Satış 3.018,45
2 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.060,00
Satış 5.118,00
2 KASIM 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 10.089,00
Satış 10.229,00
2 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 20.179,00
Satış 20.387,00
2 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.736,14
Satış 2.736,75
2 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.017,79
Satış 3.018,45
2 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.060,00
Satış 5.118,00
2 KASIM 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 10.089,00
Satış 10.229,00
2 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 20.179,00
Satış 20.387,00
2 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.736,14
Satış 2.736,75