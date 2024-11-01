Tarih verildi: 2025 Hac kayıtları ne zaman yapılacak?

Bu yıl kayıt yaptıran ve kaydını yenileyen milyonlarca kişi için dün hac kuraları noter huzurunda çekildi. Kura sonuçları ise dün akşam adayların erişimine açıldı.Sonuçların belli olmasıyla birlikte vatandaşlar hac kayıt ne zaman sorusunu gündeme getirdi. İşte hac kayıt tarihi!Diyanet İşleri tarafından gerçekleştirilen 2025 hac kuraları dün akşam e-Devlet'te erişime açıldı. Böylece hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi sonuçlarını görebilecek.Hac için kesin kayıtlar ise 4 Kasım tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak.Hac kayıt başvurularının nasıl yapılacağı hakkında Diyanet tarafından herhangi bir bilgi verilmedi.2025 HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?2025 hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden adayların erişimine açıldı. Hacı adayları e-Devlet sistemine girişi yaparak sonuçlarını öğrenebilir.2025 ilk hac kafilesinin 29 Nisan 2025 tarihinde yola çıkacağı bildirildi. Son hac kafilesi ise 31 Mayıs 2025'te yola çıkacak.Hacıların geri dönüş tarihleri ise 11 Haziran'dan itibaren başlamış olacak.