Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Güvenlik güçlerinin uyuşturucuya yönelik başlattıkları mücadele hız kesmeden sürüyor.Bu mücadele kapsamında Kırklareli'de zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu.Başarılı operasyon sayesinde binlerce çocuk ve genç zehirlenmekten kurtarıldı.3 İLÇEDE OPERASYONAlınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.12 GÖZALTIŞüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.Operasyonla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.