Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 şahıs gözaltına alındı.
Güvenlik güçlerinin uyuşturucuya yönelik başlattıkları mücadele hız kesmeden sürüyor.
Bu mücadele kapsamında Kırklareli'de zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu.
Başarılı operasyon sayesinde binlerce çocuk ve genç zehirlenmekten kurtarıldı.
3 İLÇEDE OPERASYON
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
12 GÖZALTI
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.