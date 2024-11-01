Kayseri'de terör operasyonu: 26 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.Bu kapsamda, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 1-31 Ekim tarihleri arasında çalışmalar gerçekleştirildi.26 ŞAHIS HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDIPKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, sol terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 2, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 12, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 9 şahıs olmak üzere toplamda 26 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMAOperasyonlara ilişkin Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.